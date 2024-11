Ilfoglio.it - Che tempi, questi, per nascere. Lettera da un'ora buia

Leggi su Ilfoglio.it

All’alba del 6 novembre ho aperto lo smartphone: Trump. Mi sono raggomitolata sotto le coperte. Quanto dolce il letto, in una mattina fredda. Il letto è un limbo in cui stamane vorrei insediarmi stabilmente. Mala tempora currunt, mi dico da sotto le coperte. Per fortuna sono chimicamente attrezzata. Allungo una mano al comodino. Tavor. Tuttavia, sto male. Siamo fra un criminale e un pazzo. Per non parlare del Medio oriente. Un’ora. Missili ipersonici circumnavigano il pianeta, russi, nordcoreani. Ci passano sulla testa – noi, distratti. Speriamo sappiano fare bene i calcoli. M’immagino una sala dei comandi con colonnelli e generali, e decine di computer, e ufficiali chini sulla tastiera. Corrono sullo schermo algide incomprensibili formule, “Agree?”, chiede infine un computer. E il soldato preme.