Quotidiano.net - Cgil, con stop a Rdc senza aiuto 629mila famiglie (-48%)

Leggi su Quotidiano.net

Loal reddito di cittadinanza sostituito dai nuovi strumenti introdotti dal governo ha escluso dall'contro la povertà 629 mila le, con una riduzione del 48% sui nuclei aiutati in precedenza, e 1,1 milioni i poveri (-40%). Il taglio degli importi, in base agli ultimi dati fermi a maggio, è stato in cinque mesi di 1,3 miliardi e a fine anno, per tutto il 2024, arriverà a sfiorare i 4 miliardi di euro. E' quanto afferma lain uno studio. "Nonostante nel nostro Paese una persona su dieci viva in condizioni di povertà assoluta, con un record totale e in continua crescita di 5,7 milioni di poveri - afferma la segretaria confederale dellaDaniela Barbaresi - il Governo non solo finge di non vedere, ma su di loro fa cassa. È stata praticamente dimezzata la platea di coloro che un anno fa potevano contare su una misura di contrasto della povertà, oggi lasciati soli e privi di sostegni".