Caserta, uomo colto da malore: i Vigili del Fuoco coadiuvano il 118 con la gru

Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di oggi, a, è stato necessario l'intervento deidelper assistere il personale del 118 nel soccorso di una persona colta daal piano alto di un edificio. I sanitari, giunti sul posto, hanno constatato che non c'era spazio sufficiente per far scendere la barella, né tramite le scale né con l'ascensore. Per questo motivo, è stato richiesto l'intervento deidel, che hanno utilizzato un'autoscala per trasportare la barella in sicurezza fino al piano terra, dove la persona è stata affidata alle cure mediche.