Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntate 16 novembre 2024 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento oggi – sabato 16– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o piùe volete rivederle gratis le trovate qui.Durante la conferenza stampa, a Roma, Hope elogia Thomas per il suo impegno nel farsi promotore del messaggio di carattere sociale di Hope for the Future.Liam dice a Bill di essersi pentito di aver trattato Hope con sfiducia. Atterrato a Roma, Liam giunge a Piazza Navona, dove spera di fare una gradita sorpresa a Hope.Liam scorge Hope e Thomas mentre ammirano il Colosseo. Ma con grande shock di Liam, Hope, che ovviamente non si è accorta della sua presenza, bacia Thomas all’improvviso con passione.