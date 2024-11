Gaeta.it - Aggressione in centro: donna violenta violerebbe il divieto di avvicinamento all’ex compagno

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un increscioso episodio ha avuto luogo a piazza Erbe, quando unadi 35 anni ha ignorato un ordine didinei confronti del suo ex. L’incontro casuale in un locale ha scatenato una serie di eventi che si sono conclusi con l’intervento della Polizia e l’arresto della. Questa vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei divieti die sulla sicurezza pubblica.L’incontro fatale in piazza ErbeIl fatto è avvenuto in un noto locale di piazza Erbe, un luogo frequentemente affollato da giovani e cittadini. La, soggetta a undi, ha sorpreso tutti quando lo ha incontrato per caso. Durante la conversazione, la 35enne ha iniziato a minacciare il suo ex, chiedendo insistentemente di farsi consegnare il telefono cellulare.