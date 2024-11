Thesocialpost.it - Addio a Vincenzo, muore a 21 anni dopo essere caduto da una scogliera

Terrasini piange la scomparsa diCompagnone, il giovane di 21che,un mese di lotta tra la vita e la morte, si è spento all’Ismett di Palermo. Le sue condizioni si erano aggravatestato ricoverato inizialmente al Trauma Center di Villa Sofia, in seguito a una drammatica caduta da unaavvenuta a ottobre.Leggi anche: Italia, un boato e il crollo: una villetta distrutta in pochi minuti. Cosa è successoLa caduta e le indaginiL’incidente si è verificato nella notte, intorno alle 3, in una zona costiera all’altezza di un bar. Secondo le indagini dei carabinieri,era solo al momento della caduta, come confermato dai filmati delle telecamere di sorveglianza. La dinamica resta comunque al vaglio degli inquirenti. Il giovane sarebbe precipitato in un canneto, riportando ferite gravissime.