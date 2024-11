Gaeta.it - Un nuovo itinerario geo-didattico nella Piana di Rieti: scoperta della bonifica romana

Facebook WhatsAppTwittergiornata di ieri, è stato inaugurato l’geo-intitolato “e dei campi allagatidi“, un progetto che coinvolge il mondo scolastico e ribadisce l’importanzastoria ecultura territoriale. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti del quinto anno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi di Savoia” die si inserisce nel contesto del programma nazionale finanziato dal Ministero dell’Agricoltura e promosso da Ismea per la Rete rurale nazionale. L’è parte del progetto “Strumenti innovativi. La scuola in campo“, rivolto agli istituti tecnici superiori, in particolare quelli con indirizzi agrari e enogastronomici.L’e le sue tappeIl percorso geo-si snoda nel Paesaggio rurale storicoRiserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, articolandosi in quindici tappe che si estendono per circa 5 chilometri, affrontabili sia a piedi che in bus.