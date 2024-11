Gaeta.it - Uccisione di un giovane a San Pietro di Caridà: un colpo alla testa scatenano allerta

Una tragedia ha colpito la comunità di Sandi, in provincia di Reggio Calabria, dove undi 21 anni è stato trovato morto a seguito di undi pistola. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione, mettendo in evidenza la questione della sicurezza nella zona e accendendo i riflettori sulle dinamiche di violenza che caratterizzano alcune aree della Calabria.I dettagli dell'omicidio di Stefano CirilloLa vittima, identificata come Stefano Cirillo, proveniente da Cinquefrondi, è stata colpita nella contrada Monsoreto. La tragedia è stata segnalata intornosera, quando alcuni residenti,rmati da spari, hanno contattato i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro. All'arrivo delle forze dell'ordine, purtroppo, non c'era nulla da fare per il, già noto alle autorità per precedenti di oltraggio a pubblico ufficiale.