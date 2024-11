Lettera43.it - Strage via d’Amelio, rinviati a giudizio quattro poliziotti

Il 17 dicembre inizierà a Caltanissetta un nuovo capitolo giudiziario legato alladi via, che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e alla sua scorta. Stavolta, sul banco degli imputati ci sarannoex componenti del Gruppo Falcone Borsellino: Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, accusati di depistaggio. Secondo la procura iavrebbero contribuito a costruire una falsa verità giudiziaria, basata sul controverso pentito Vincenzo Scarantino, pilotato secondo precedenti indagini dall’allora capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera.Il secondo processo per depistaggioInizialmente ierano stati indagati per falsa testimonianza all’interno del processo che coinvolgeva l’ex dirigente Mario Bò, gli ex ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusa poi trasformata in depistaggio.