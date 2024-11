Oasport.it - Sinner si sbilancia sul processo per il Clostebol. E su Ferrara: “Lavorerà bene con Berrettini”

Jannikcompleta l’opera e sconfigge anche Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-4, centrando la terza vittoria consecutiva nel round robin e volando in semifinale alle ATP Finals 2024 da primo del girone. L’azzurro non ha ancora concesso neanche un set agli avversari in quel di Torino, ma l’asticella si alzerà ulteriormente a partire dalla prossima partita nella fase a eliminazione diretta.“Sono soddisfatto della prestazione e di come ho concluso la fase a gironi, sono contento di essere di nuovo in semifinale. Ora vediamo cosa succederà. Sensazioni diverse rispetto ad un anno fa? Sì, certo, provo sempre una sensazione diversa. Non importa come arrivi o meno ad un torneo, è sempre bello essere di nuovo in semifinale qui. È un anno diverso, sono un giocatore diverso, come tutti gli altri: siamo tutti migliorati molto in un anno.