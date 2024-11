Sport.quotidiano.net - Ravenna "Tau, occhio, vogliamo il primo posto"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una sola partita da titolare, contro il Sasso Marconi. Un impiego col contagocce in campionato. Poi, il riscatto in Coppa Italia nel giorno del turnover totale. Michele Guida (foto) ha firmato il gol del raddoppio nel 3-1 dell’altra sera contro il Fossombrone, che ha garantito il passaggio del turno. Il ventiseienne attaccante partenopeo, che ha trasformato l’assist di Calandrini, ci ha quasi preso gusto: "Spero di giocare ancora e, magari, di segnare. Ci siamo fatti trovare pronti e, questa, è la cosa più importante. Abbiamo passato il turno e siamo tutti più contenti". In una macchina perfetta come quella giallorossa è difficile trovare spazio: "Devo dire la verità – ha proseguito Guida – il gruppo è eccezionale. E lo è a prescindere dai risultati. Per quanto mi riguarda, è ovvio che, a livello personale, mi piacerebbe avere più spazio.