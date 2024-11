Unlimitednews.it - Ranieri “Il fato ha voluto che tornassi alla Roma”

(ITALPRESS) – “Avevo smesso di allenare e non lo dico perchè lo devo dire. Ho avuto più richieste in questi mesi e ho sempre detto di no. Solo in due casi potevo tornare ad allenare: per lao per il Cagliari. Volevo guardare il calcio da un’altra parte, evidentemente ilhachequi. Ho iniziato qui come giocatore e finirò qui come dirigente”. A dirlo è il nuovo allenatore della, Claudio, nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Ho parlato con la famiglia Friedkin. E sono stato diretto. Loro mi hanno stupito per l’amore, credetemi. Mette una barca di quattrini e non ha risultati. Qualcosa è andato storto. Speriamo le cose ora vadano per il verso giusto. Io non posso vedere e girare il mondo e vedere questacosì. Ora tocca a me con la mia esperienza e il mio modo di fare le cose.