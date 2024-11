Gaeta.it - Preoccupazioni per i lavori su un immobile storico a Roma: il Codacons chiede intervento

Facebook WhatsAppTwitter Un importanteavanza ae ha suscitato l’attenzione del, che ha richiesto l’della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Iinteressano un edificiosituato in via del Vantaggio 7, un’area a pochi passi da Piazza del Popolo, che potrebbe essere notevolmente danneggiata da tali attività. L’associazione di consumatori si è attivata per tutelare il patrimonio culturale della Capitale, evidenziando potenziali rischi per la conservazione del valore artistico edell’.La storia dell’e l’istituzione proprietariaL’in questione è di proprietà dei Pii Stabilimenti di Francia ae Loreto, un’importante istituzione religiosa con il compito di gestire beni culturali di origine francese nella città.