Lapresse.it - No Meloni Day, cortei degli studenti da Milano a Roma: tensioni a Torino

in tutta Italia per il NoDay, lo sciopero del settore scuola di venerdì 15 novembreche coinvolge insegnanti,e personale Ata. La mobilitazione è stata indetta da Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) e da organizzazioni studentesche come Unionee Link – Coordinamento Universitario. I docenti protestano contro l’abuso dei contratti a termine e per chiedere la stabilizzazione dei precari, il personale Ata si scaglia contro i tagli nella legge di bilancio, e glichiedono maggiore coinvolgimento nelle decisioni., bruciato un fantoccio di Valditaratrae forze dell’ordine durante la manifestazione. Gli, che protestano contro la gestione del settore dell’istruzione da parte del governoma anche contro la politica estera dell’esecutivo, accusato di appoggiare il “genocidio del popolo palestinese” da parte di Israele, hanno bruciato un fantoccio raffigurante il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, all’angolo tra corso Vittorio Emanuele e corso Galileo Ferraris.