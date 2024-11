Lanazione.it - Monte dei Paschi: "Resta alta l’attenzione sul legame con la città"

Raffica di reazioni alla messa in vendita, da parte del Tesoro, di un altro 15% del capitale. Operazione da 1,1 miliardi che porta il Mef a scendere dal 26,7% all’11,7%. "Un ulteriore consolidamento della banca – dice il sindaco Nicoletta Fabio – , ormai fuori dalle criticità vissute negli anni passati, grazie all’impegno del Governo e alla dedizione degli amministratori, come dimostrano anche il ritorno ai dividendi dell’ultimo bilancio approvato e gli utili registrati nei primi nove mesi del 2024". Il sindaco aggiunge: "Deve essere mantenuta altissimasul radicamento della più antica banca del mondo, che non deve recidere lo storicocon la, attraverso la tutela del marchio e, più in generale, dell’attaccamento al territorio. Siena ha costruito Mps, anche con il sacrificio di tanti cittadini e con l’abnegazione dei dipendenti nei momenti più complicati, ed è legittimo rivendicare e difendere questa storia".