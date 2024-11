Ilfoglio.it - Mattarella: "Ho promulgato leggi che ritenevo sbagliate, ma era il mio dovere"

Leggi su Ilfoglio.it

"Più volte mi è capitato di promulgare una legge che non condivido, che ritengo sbagliata, anche inopportuna. Ma è stata approvata dal Parlamento e io ho ildi promulgarla”, a meno che “non rilevi evidenti contrasti con la Costituzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo alle domande degli oltre mille studenti che hanno preso parte alle celebrazioni per i 25 anni dell'Osservatorio permanente giovani editori a Roma. Non è la prima volta che il capo dello stato si esprime in questi termini. Già lo scorso marzo, in un discorso al Quirinale, aveva spiegato che “promulgare leè un, non c’entra condividerle”, sottolineando i doveri a lui imposti dalla carta costituzionale: “Sarebbe grave attribuirsi compiti che la Costituzione assegna ad altri poteri dello stato”.