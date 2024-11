Oasport.it - LIVE Partizan Belgrado-Milano 42-38, Eurolega basket in DIRETTA: reazione dei milanesi, padroni di casa a +4 all’intervallo lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto:ilè avanti 42-38 sull’Olimpia!42-38 Piazzato di Ntilikina per il +4.40-38 2/2 per Brandon Davies a cronometro fermo: iltorna avanti.38-38 Dentro il libero aggiuntivo dell’argentino, che vale la parità a meno di due minuti dalla seconda sirena.38-37 BOLMARO VA FIN IN FONDO. COL FALLO. CHEOLIMPIA,IN CONFUSIONE.38-35 NICO MANNION!E’ TORNATA A CONTATTO, -3.38-33 2/2 per Leandro Bolmaro in lunetta: -5 Olimpia.38-31 Canestro di classe di Nico Mannion: mini-parziale di 5-0 di, time-out Obradovic.38-29 ARMONI BROOKS BATTE UN COLPO DA TRE: -9 OLIMPIA.38-26 Appoggio di Tyrique Jones.36-26 Carlik Jones da due per il +10