Gaeta.it - Ladispoli: Un gatto colpito da colpo di pistola scatena indagini e proteste

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha scosso la comunità di, dove undi una colonia felina è stato gravemente ferito, probabilmente da undi. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi sul lungomare Marco Polo e ha sollevato un’ondata di indignazione tra i residenti e le associazioni animaliste. Attualmente, il gattino, soprannominato Miscio, si trova in clinica veterinaria in prognosi riservata mentre le forze dell’ordine si attivano per far luce su questa tragica vicenda.L’incidente e la risposta della comunitàIl tragico evento è avvenuto a, precisamente nei pressi del porticciolo sul lungomare nord. Unsecco haMiscio, un gattino che faceva parte di una colonia felina. Il referto veterinario suggerisce che il proiettile sia di origine da un poligono di tiro, evidenziando la gravità di quanto accaduto.