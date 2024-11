Ilrestodelcarlino.it - La dote di Conte: "Donazione agli alluvionati. Il rischio? Seggi deserti"

Unada 150mila euro quella del Movimento 5 Stelle, arrivata due giorni fa, per uno studio sulla messa in sicurezza idraulica della Val di Zena, un’area pedecollinare della provincia di Bologna, che lambisce i paesi di Pianoro e San Lazzaro, tra le più devastate dalle ultime tre alluvioni. E proprio lì, a Botteghino di Zocca, dove l’ottobre scorso il giovane Simone Farinelli ha perso la vita travolto da una piena ieri pomeriggio è arrivato il presidente del M5S, l’ex premier Giuseppe. Una visita alle famiglie alluvionate del Botteghino e del Farneto che si è conclusa con una partecipata assemblea pubblica. Così: "Vedo popolazionI preoccupate, che vivono nell’incertezza. Ci sono i danni, i ristori da recuperare al più presto. Spero che almeno per quest’alluvione il Governo si affretti a nominare il nuovo commissario per la ricostruzione e a sveltire tutti i passaggi burocratici perché i soldi dell’alluvione del 2023 non si vedono ancora.