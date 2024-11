Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla via Prenestina: anziano travolto da un furgone muore in ospedale

Tragediavia, dove un uomo di 79 anni è stato investito da unFiat Iveco, guidato da un italiano di 60 anni. Trasportato in condizioni critiche al policlinico Tor Vergata, l’è deceduto poco dopo. L’si è verificato intorno alle 13:30 di venerdì 15 novembre.Leggi anche: Udine, perde il controllo e va a sbattere su un muro: la 22enne Alexia Vecchiatodopo una settimana di agoniaPedone investito,al policlinico Tor VergataIl sinistro è avvenuto nei pressi di via Avola, tra le zone di Prato Fiorito e Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale, in direzione Roma Centro. Dopo l’impatto, il 79enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al policlinico universitario di viale Oxford, dove è deceduto per le gravi ferite riportate.