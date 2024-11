Lanazione.it - In Provincia si parla del mistero del Mostro

"In prima elementare giocando nel giardino della scuola di Comeana, sentivo gli altri bambini gridare ‘Scappa dal!‘, come in altri momenti avrebbero urlato ‘Scappa dal lupo!’. Arrivavo a casa e in tv davano in diretta il processo Pacciani. Sono nato tre anni esatti dopo l’ultimo delitto e cresciuto quando la vicenda giudiziaria era giunta in aula. Interessarmi delfu quasi spontaneo, specie dopo che nonno Valter mi aveva iniziato alla passione per il genere crime, i gialli, il". Sono i ricordi di Edoardo Orlandi, avvocato pratese, ricercatore in criminologia e medicina legale all’università di Firenze, grande appassionato e approfondito conoscitore delle vicende dei duplici delitti per mano del serial killer fino al 1985. Per Giunti ha scritto il libro “Nessuno – Voci nella storia deldi Firenze“, ispirato all’omonimo podcast di grande successo, in rete dal 2021 da cui è stato tratto anche un bel lavoro teatrale.