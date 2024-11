Nerdpool.it - Il Gladiatore 2: ci sono scene post-credit?

Leggi su Nerdpool.it

L’attesa per Il2 è alle stelle, con milioni di fan che si preparano a tornare nell’epica atmosfera dell’antica Roma. Diretto nuovamente da Ridley Scott, il sequel del celebre film del 2000 promette di essere un’esperienza cinematografica memorabile. Ma, come ormai ci hanno abituato i blockbuster moderni, sorge spontanea una domanda: Cis alla fine de Il2?Cialla fine del film Il2?La risa è semplice. No, non cialla fine de Il2, potete quindi lasciare la sala appena termina il film. Di cosa parla Il2?Dopo oltre due decenni, Ridley Scott torna al mondo de Il, questa volta con una nuova generazione di personaggi. La trama seguirà le vicende di Lucius (interpretato da Paul Mescal), il figlio di Lucilla e nipote del crudele imperatore Commodo.