Sport.quotidiano.net - Il coach domani dovrebbe guidare la squadra, ieri ha diretto l’allenamento. Per l’eventuale sostituto si fanno i nomi di Lamma ed Esposito. Cagnardi, fiducia a tempo: Cividale decisiva

Amareggiata per la situazione che si è creata in campo e fuori, decisa a ricaricare le pile e provare a lasciarsi alle spalle polemiche, problematiche e ripartire, la Fortitudo daè adel Friuli dovesera affronterà la rivelazione del campionato Gesteco diretta dal bolognese Stefano Pillastrini. Dopo la sconfitta di mercoledì sera a Desio con Cantù, la Fortitudo ha infatti raggiuntoil Friuli per prepararsi alla ravvicinata sfida che la metterà di fronte alla seconda forza del campionato, attualmente imbattuta nel fortino del PalaGesteco.laha svolto il primo allenamento aagli ordini diDevis. Il tecnico bresciano al pari dellaè infatti tra coloro che sono in discussione dopo questo difficile inizio di campionato.