Sport.quotidiano.net - Challenger 75 in Giappone. Bellucci batte Bolt e si prende i quarti . La top 100 ora è vicina

La leggera distorsione alla caviglia che ha costretto Mattiasettimana scorsa a rinunciare aldi Matsuyama è soltanto un ricordo. Il 23enne bustocco si è brillantemente qualificato per idi finale del75 di Kobe (indoor)ndo in poco più d’ora l’australiano Alexe ria pieno ritmo la corsa verso l’agognata top-100 della classifica mondiale, spesso sfiorata nonostante l’ottima stagione (51 vittorie e 30 sconfitte) ma mai abbattuta. Stavolta l’obiettivo sembra davvero vicino, sia per la buona qualità del tennis che l’allievo di Fabio Chiappini alla Malpensa Tennis Academy è tornato a mostrare, sia perché l’avversario odierno (il libanese di origine tedesca Benjamin Hassan) non appare insormontabile, dal basso della posizione numero 246 occupata nel ranking Atp.