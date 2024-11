Lapresse.it - Carceri, Delmastro: “Non lasciamo respirare chi è dietro il vetro, per me gioia”. Bufera sul sottosegretario

Leggi su Lapresse.it

“L’idea di veder sfilare questo potente mezzo, che dà prestigio, con il Gruppo operativo mobile sopra, e far sapere ai cittadini chi staa queloscurato, come noi sappiamo trattare chi staqueloscurato, come noi incalziamo chi staqueloscurato, come noi nonchi staqueloscurato, è per il sottoscritto una intima”. Lo ha detto ilalla Giustizia Andreain occasione della presentazione della nuova vettura della Polizia Penitenziaria per il trasporto dei detenuti in regime di 41 bis. Parole che hanno scatenato unacon reazioni dure dalle opposizioni. “Il giorno in cui ilsi vergognerà sarà comunque troppo tardi. Ma intanto che si dimetta. Subito. Sono parole vergognose, orribili, indegne di un uomo che dovrebbe rispettare la Costituzione e lo Stato di diritto”, scrive su X il leader di Iv, Matteo Renzi.