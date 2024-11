Robadadonne.it - Camino de Santiago: mini guida completa per chi vuol partire da sola o in compagnia

Se si pensa a una via di pellegrinaggio, una delle più note che salta subito alla mente è ildede Compostela. Un percorso che si può fare in diversi modi, scegliere la lunghezza e il tempo impiegato, e che porta incredibili benefici. Un’esperienza che, secondo le testimonianze di chi l’ha fatta, ti cambia la vita.Abbiamo raccolto tutte le informazioni in questaper chie intraprendere il viaggio da soli o in. Storia e significato deldeFonte: iStockde Compostela è una città spagnola che oggi conta più di 90.000 abitanti. Viene considerata luogo di culto e pellegrinaggio da più di un millennio, e la storia della nascita del cammino è molto particolare.de Compostela è una delle vie di peregrinazione più importanti della storia, tanto che viene considerata la terza città santa per la cristianità dopo Gerusalemme e Roma.