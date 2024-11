Lanazione.it - ’Bulls on Parade’: "Chiusi in un garage per un nuovo rock"

Tanta carne al fuoco per gli scatenati e conosciuti Bulls on Parade, uno dei gruppi "a new level" di punta del nostro territorio. Li avevamo lasciati nella serata come apertura ai mitici New Trolls, dove generazioni così lontane si sono alternate sul palcoscenico. Un bel modo per farsi ascoltare anche da un altro pubblico. Ricordiamo poi che sono stati fra i protagonisti lo scorso dicembre al Teatro dei Rozzi della prima edizione del contest "E ti vengo a cercare 2023 Siena Music Contest", organizzato dall’Associazione Arturo Pratelli e che ha offerto a gruppi e solisti, non solo del territorio, di presentare ad un folto pubblico un brano originale e di essere giudicati da una giuria di qualità, composta da docenti di scuole di musica e di musicisti professionisti. Un appassionante contest che si svolgerà anche quest’anno sempre in dicembre.