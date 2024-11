Liberoquotidiano.it - "Bruciate Valditara": il gesto choc in piazza a Torino, antagonisti e studenti fuori controllo | Guarda

È il "NoMeloniDay", la giornata delle manifestazioni deglicontro l'esecutivo. Ovviamente un pretesto per insultare il premier e i ministri, almeno dai gesti e dalle urla che si registrano nelle piazze italiane. A Milano Il corteo deglidel è arrivato in via Filippo Turati, nelle vicinanze del consolato degli Stati Uniti dove ha tenuto un flash mob. Alcuni partecipanti, indossando maschere rappresentanti Giorgia Meloni, il presidente statunitense Donald Trump, l'ex presidente Usa Joe Biden, il magnate Elon Musk e il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, hanno srotolato una bandiera palestinese macchiata di rosso e imbracciato fucili finti fatti di cartone. I manifestanti hanno poi intonato cori contro i lavoratori del consolato e gli Stati Uniti.