Arriverà lunedì in piazza Garibaldi l’albero di Natale

E’ in arrivo,, il grande abete rosso che sarà collocato ine addobbato per le festività natalizie. Anche quest’annoè stato donato a Cervia da Pinzolo-Madonna di Campiglio, comune in provincia di Trento legato alla città del sale con un Patto di Amicizia.è un grande abete rosso che proviene dalla Val Nambrone. Da molti anni il Comune ha scelto di risparmiare energia elettrica, per illuminare il principale albero didella città. Gli addobbi luminosi a led permettono di ottenere un’elevata luminosità (quattro volte maggiore delle lampade tradizionali), un’elevata efficienza e una riduzione di consumi elettrici del 40-50%. Insieme all’abete arriveranno in dono due alberi per la Casa del Volontariato e per il Circolo Pescatori La Pantofla, oltre a 25 abeti.