Armie Hammer | l’assurdo regalo che le ha fatto sua mamma per il compleanno

, archiviata l’accusa di cannibalismo e pratiche sadiche (che lui ha sempre smentito e che lo hanno portato a processo lo scorso anno, chiuso per insufficienza di prove), ha deciso di riprendersi in mano la vita, seppur con grande difficoltà. Lo scorso agosto ha addirittura venduto l’auto perché non poteva più permettersi di mantenerla. Ora vive grazie al suo podcast, il TheTime, dove ha anche raccontatoche ha ricevuto da parte di sua madre per il: una vasectomia.A raccontarlo è stato proprio lui durante la puntata che ha ospitato sua madre, Dru. “Diciamo che cosa ti ho regalato per ilquest’anno? Chiamoe gli chiedo: “Cosa vorresti per il tuoquest’anno?”, e lui mi risponde: “Non lo so, magari dei soldi. Qualsiasi cosa”.