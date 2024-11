Anteprima24.it - Angelo non mollare, lotta da ultras: tutti vicini al 18enne in coma

Tempo di lettura: < 1 minuto“non, il tuo gruppo ti aspetta a cantare”.“da”.Sono i due striscioni comparsi il primo davanti all’Ospedale Moscati di Avellino a firma del gruppo “Black Zone“, il secondo nei pressi dello Stadio Partenio firmato “Curva Sud”, per dare forza e coraggio aldi Montoro ieri mattina coinvolto in un gravissimo incidente stradale lungo il raccordo Avellino- Salerno.E sempre nella serata di ieri si è tenuta anche una veglia di preghiera presso la Chiesa di Loreto di Torchiati, frazione di residenza del. per invocare suppliche pere i suoi familiari.resta ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva del Moscati etra la vita e la morte dopo che è sbandato con la sua auto BMW che si è ribaltata, , finendo contro le barriere.