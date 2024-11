Gaeta.it - Abruzzo in crescita economica: il ruolo chiave di Confcommercio e nuove sfide per il futuro

Facebook WhatsAppTwitter L’si distingue come una delle regioni italiane in maggiore espansione, con un incremento del PIL del 1,7%, un risultato che supera il doppio della media nazionale. Questa informazione è stata recentemente divulgata durante la presentazione del libro “Campioni nascosti. Imprese che fanno crescere l’” dal Professore Pino Mauro. L’evento si è svolto a Pescara, alla presenza di personalità significative tra cui il Presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore regionale Tiziana Magnacca.Risultati economici edel PILI dati presentati dal Centro studi dievidenziano unasignificativa dell’economia abruzzese, collocandola al vertice delle regioni italiane dal punto di vista dello sviluppo economico. Con un PIL che è cresciuto del 1,7%, l’rappresenta un esempio positivo in una fase in cui molte regioni faticano a riprendersi dalle difficoltà economiche globali.