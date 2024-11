Gaeta.it - West Side Story: il musical pronto a debuttare al Teatro Sistina di Roma

Facebook WhatsAppTwitter Uno degli amatidi tutti i tempi, “”, sarà in scena aldia partire da sabato 7 dicembre. Adattato per il pubblico italiano da Massimo Romeo Piparo, che si occupa anche della regia, questo spettacolo si preannuncia come uno degli eventi teatrali più attesi dell’anno.Un cast stellare e un’orchestra dal vivoIl, reso famoso dalla sua colonna sonora iconica composta da Leonard Bernstein, vedrà esibirsi sul palco un’orchestra di 18 elementi. La direzionee è stata affidata al Maestro Emanuele Friello, noto per le sue straordinarie capacità nel gestire complessi arrangiamentii. A dare vita ai personaggi principali saranno Luca Gaudiano, interprete di Tony, e Natalia Scarpolini nel ruolo di Maria. Gaudiano è diventato noto al grande pubblico grazie alla vittoria nel concorso di Sanremo Giovani nel 2021, mentre Scarpolini ha già messo in mostra il suo talento nel cast di “Cats”, anch’esso diretto da Piparo.