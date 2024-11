Visto che fanno là dietro? Grande Fratello Luca e Jessica smascherano gli autori

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ogni puntata delcrea caos o comunque nuove dinamiche e quella di martedì scorso non ha fatto eccezione. Puntata pienissima perché Alfonso Signorini ha presentato il nuovo concorrente, Stefano Tediosi e salutato Enzo Paolo Turchi. Dopo l’uscita improvvisa di qualche giorno fa, il coreografo e ballerino è tornato dai compagni per comunicare loro la sua decisione di tornare dalla sua famiglia.Ancora, ha “interrogato” Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato su cosa fosse successo tra loro poche ore prima all’interno della Casa, o meglio sotto le coperte: “Stamattina hoche il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse”, ha fatto notare loro. Ma il modello ha negato ogni allusione e ha spiegato che si trattava solo di prospettiva.Leggi anche: “Tu chiudi per così poco?”., lite nella notte e urla tra Shaila e LorenzoGF,contro gliNelle ore successive, tra una lite furiosa tra Lorenzo e Shaila, appunto, e un’altra tra Alfonso e Stefano per Federica, ecco ancheCalvani eMorlacchi che hanno cominciato in qualche modo ad ‘inveire’ contro gli