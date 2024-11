Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 14 novembre 2024 – La ASLanche quest’anno all’iniziativa (H), promossa dallaETS contro lain programma dal 21 al 27 novembre.LaETS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro leche si celebra il 25 novembre, lancia la quarta edizione dell’(H)con l’obiettivo di incoraggiare levittime dia rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiche può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.“Il Grassi fa parte degli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e centri antie partecipa all’iniziativa offrendo gratuitamente alla popolazione femminile consulenze telefoniche.