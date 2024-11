Ilrestodelcarlino.it - "Via Roosvelt, ci sarà ancora più cemento"

"Per anni hanno cementificato Carpi e permesso una urbanizzazione selvaggia, oltre a consentire il proliferare di ipermercati e catene di negozi, ingolfandoci cone gas di scarico. E ora pensano di risolvere tutto con un intervento per fare di via Roosevelt uno ‘spazio urbano più verde, sicuro e sostenibile, attraverso la combinazione di soluzioni di drenaggio urbano sostenibile e la piantumazione di specie vegetali idonee’. A nostro parere, alla base di questa progettazione sembra mancare una vera e propria valutazione di impatto ambientale". Non arretra dalla sua posizione il gruppo Facebook ‘Carpi Differente’ che invita i cittadini a firmare la petizione sulla piattaforma change.org ‘Per una Carpi più scorrevole: tempi certi e aria pulita’. "L’assessore Pedrazzoli ha descritto nei dettagli il progetto cherealizzato in via Roosevelt - afferma Christian Ferrarini, moderatore del gruppo e ‘cittadino attivo della comunità di Carpi’ (come si definisce) -.