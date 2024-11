Quifinanza.it - Uno studio sul cambiamento climatico per prevedere eventi estremi e prevenire 47.000 morti

Ilsta assumendo forme sempre più imprevedibili e devastanti, infrangendo certezze e sconvolgendo i ritmi della vita quotidiana. Dove fino a pochi giorni prima il sole splendeva, gli effetti del clima possono scatenare, come tempeste violente, che mettono a rischio la vita di molte persone. Un tragico esempio di questa realtà è rappresentato dalla tempesta che ha colpito Valencia il 29 ottobre, causando la morte di 223 persone. Questo evento drammatico sottolinea quanto sia urgente e necessario affrontare le sfide legate al.Questo nuovo scenario impone la necessità di comprendere meglio le città e le loro dinamiche interne per individuare i quartieri più vulnerabili aglimeteorologici. La vulnerabilità non è distribuita uniformemente; alcune aree delle città sono più esposte ai rischi legati aclimaticia causa di fattori come l’infrastruttura, la densità della popolazione e le condizioni socioeconomiche.