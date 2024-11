Iltempo.it - Tregua dal maltempo in vista. Sottocorona: “Tutto si attenua, tempo stabile”

Continuano ad arrivare sempre con maggiore frequenza immagini di piogge devastanti da tutte le zone d'Italia, ultima quella del Catanese. Ma chedobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? A rispondere ci pensa Paolo, meteorologo di La7, che prima di entrare nel dettaglio fornisce un quadro generale della situazione del meteo: “Questa mattina abbiamo una zona di nuvole, che si piazzano fra nord e centro, c'è qualche pioggia, non particolarmente intensa, ma è anche questa effetto di quest'aria fredda che arriva dalle regioni balcaniche e confluisce in quella zona di bassa pressione che c'era, perché sta cambiando un po' la situazione e che ieri ha dato fenomeni molto intensi in Sicilia. Ci sono fenomeni anche sulla penisola iberica, che teniamo sott'occhio perché sapete quello che è successo.