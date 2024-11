Inter-news.it - Taremi, secondo tempo ‘maledetto’: autorete e rigore sbagliato

Il calciatore dell’Inter Mehdi, dopo un gran primoarricchito da tre assist in Iran-Corea del Nord, si è resto a suo malgrado protagonista di un’e di un errore dal dischetto nel.FRAZIONE DOLOROSA – Mehdista vivendo un Iran-Corea del Nord dai due volti. Dopo un primodi ottimo spessore, caratterizzato dai tre assist messi a segno per Mehdi Gayedi e Mohammad Mahebi, il calciatore dell’Iran è stato il protagonista di due vicende non favorevoli nella seconda frazione dell’incontro valido per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Nello specifico,ha prima compiuto un’al 56? e, poi,un errore dubbio al 67?. Il nerazzurro spera ora di poter, almeno, vivere il match senza ulteriori scossoni fino alla sua conclusione. Così da confermare il primato in classifica e vedere ancora da più vicino l’accesso ai Mondiali americani.