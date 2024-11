Corrieretoscano.it - Spiaggia dei Topinetti all’Elba, Legambiente: “Si verifichi assetto idrogeologico”

ISOLA D’ELBA –dei: “Si”Ladei, tra Rio Marina e Cavo, dichiaraArcipelago, “negli anni passati è stata oggetto di alcuni parziali lavori di consolidamento della parete rocciosa che la sovrasta, ma i segni di un ulteriore cedimento – come dimostrano crolli e fessurazioni presenti, sono più che evidenti e si estendono fino a un muro di contenimento della sovrastante strada provinciale Rio Marina – Cavo.Una situazione che con i cambiamenti climatici in corso – con nubifragi che fanno seguita a prolungati periodi di siccità – rischia di aggravarsi e di compromettere sia l’agibilità di una parte dellache della stessa strada provinciale.chiede quindi che le autorità competentino l’dell’area e intervengano preventivamente sui punti critici per evitare che ci siano ulteriori crolli che potrebbero avere conseguenze sulla viabilità e l’accesso allae alla balneazione”.