Agi.it - Segregata in un garage per farla prostituire, arrestato il compagno

Leggi su Agi.it

AGI - I carabinieri di Siracusa e Ragusa, hannoun 20enne di origine rumena per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e maltrattamenti ai danni della convivente, una ragazza di 22 anni. Si tratta di una esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Siracusa. Le indagini hanno avuto inizio nel luglio 2023 dopo una segnalazione ai carabinieri dalla sorella della vittima che sospettava che la giovane fosse vittima di violenze e maltrattamenti da parte dell'allora. Gli accertamenti degli inquirenti, con le intercettazioni ed alcune testimonianze, hanno permesso di comprendere come l'indagato, con la scusa di ospitare la compagna in una Siracusa, forte del tossico legame affettivo che si era instaurato, la costringeva a prostituirsi, spesso con la violenza fisica, vendendola ai clienti rintracciati anche con annunci online su siti d'incontri, accompagnando personalmente la ragazza agli appuntamenti e riscuotendo tutti i proventi dell'attività.