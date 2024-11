Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri il Nuovo Singolo di Mike Sueg, “EGO” in Arrivo il 15 Novembre 2024

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Dal 15sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali ildi, “EGO”, un brano che punta a raccontare la parte più intima e personale dell’artista, scavando nella sua mente e raccontando una prospettiva inedita del suo modo di fare musica.“EGO”, Il Brano Intimo diche Rivela il Conflitto InterioreA partire dal 15, ildi, intitolato “EGO”, farà il suo debutto in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Questo brano promette di offrire ai fan un viaggio emozionante nel mondo interiore dell’artista.Un’Introspezione Profonda“EGO” va oltre il semplice suono; è un racconto che svela la parte più intima e personale di. In questo pezzo, l’artista si imbarca in un viaggio di autoesplorazione, svelando una prospettiva inedita del suo approccio alla musica.