Rivali in politica, amici inseparabili in un universo alternativo generato dall'intelligenza artificiale. Il risultato è surreale ma a dir poco esilarante

Mentre i veri Joe Biden e Donald Trump si incontravano alla Casa Bianca per discutere del passaggio dei poteri che avverrà il prossimo 20 gennaio, sul web diventava virale un video “distopico” che immagina un finale diverso per la lorotà. Il filmato mostra i due presidenti in un contesto insolito. Niente sala ovale al 1600 di Pennsylvania Avenue, ma tante situazioni in cui i due si divertono assieme: pescano, giocano a golf, si concedono un gelato e arrivano perfino a brindare. La creazione della clip, ad opera dell’artista Ari Kuschnir, si distingue per la sua originalità, immaginando un mondo dove le differenze politiche si dissolvono in un’atmosfera rilassata e amichevole. Ilè a dir. Donald Trump padre e nonno guarda le foto Trump e Biden, un’zia impossibile creata’IANel video, che ha già fatto registrare milioni di visualizzazioni su X (l’ex Twitter), Biden e Trump sono rappresentati come due vecchi