Padel, a Open Fitp Como arrivano star per sfidare big nazionale

Roma, 14 nov. (askanews) – Entra nel vivo la MediolanumCup, sesta e ultima tappa dell’da 15mila euro di Prize Money, uno dei più alti in Italia. Dopo i tabelloni di qualificazione, si legge in una nota, al TheResort digiocheranno da domani (con ingresso gratuito per il pubblico) i campioni che contenderanno il titolo ai big dellareduci dal Mondiale in Qatar, i grandi favoriti per la vittoria finale. Tra i nomi di spicco di giornata c’è Noa Bonnefoy, classe 2005, giovane promessa che agioca quasi in casa (è nato a Lodi e vive in provincia di Milano). Da un talento “made in Lombardia” a uno sudamericano, con l’italoargentino Federico Dip Nazar , finalista a Roma. Dal Sudamericaanche Cristian Calneggia e German Tamame, due “leyendas” della disciplina ex top 20 della classifica mondiale: i due italoargentini tornano insieme dopo la vittoria nella tappa di Palermo.