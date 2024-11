Cultweb.it - Norovirus, cos’è la variante Kawasaki che si diffonde a macchia d’olio

Leggi su Cultweb.it

Una nuovadel, chiamata, si stando rapidamente, portando i casi di gastroenterite ben oltre la media stagionale. Il Regno Unito, in particolare, sta registrando un aumento improvviso dei contagi. Caratterizzato da sintomi violenti ma tipici delle infezioni da, come vomito, diarrea e crampi addominali intensi, il ceppo(GII.17) è oggi responsabile di circa il 70% dei nuovi casi.Ilè un virus che causa gastroenterite acuta. Viene anche detto “virus del vomito invernale” per la sua elevata incidenza nei mesi freddi. Può infettare persone di tutte le età e si manifesta con sintomi molto forti a livello gastrointestinale, come detto vomito e diarrea, nausea e dolori alla pancia, che in genere durano due o tre giorni. Talvolta l’infezione si accompagna a febbre, mal di testa e dolori muscolari.