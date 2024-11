Gaeta.it - Neve e freddo siberiano avvolgono l’Abruzzo: i dettagli dalle cime montane

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La stagione invernale ha colpito con forza, portando nevicate abbondanti a quote elevate e basse. Diverse localitàdella regione hanno registrato precipitazioni nevose, a conferma di un clima rigido che ha sorpreso residenti e turisti. Questo fenomeno meteorologico è stato monitorato con attenzione da specialisti e appassionati del settore, che hanno documentato le condizioni climatiche in tempo reale.La situazione di Campo Imperatore e Rifugio MontecristoA Campo Imperatore, situato a oltre duemila metri di altitudine, le nevicate hanno superato le attese. Qui, gli accumuli disono particolarmente visibili, trasformando il paesaggio in un panorama invernale mozzafiato. Anche al Rifugio Montecristo, a quota 1475 metri, laha coperto le aree circostanti, attirando escursionisti e sportivi in cerca di avventure sulla