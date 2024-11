Movieplayer.it - L'omaggio a Raj Kapoor e l'anteprima di Laapataa Ladies al River to River 2024

della regista Kiran Rao in prima italiana, l'a Raj, il Charlie Chaplin del cinema indiano. Torna a Firenze dal 5 al 10 dicembre iltoFlorence Indian Film Festival, l'unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia e alla cultura del Subcontinente Indiano. L'a Raj, maestro del cinema indiano, e l'ditra gli eventi in arrivo. In programma oltre 20 opere tra lungometraggi, corti, documentari e progetti speciali. Tra i titoli più intriganti si segnala, pellicola selezionata per rappresentare l'India nella corsa agli Oscar che sarà presentata per la prima volta in sala in Italia dalla regista Kiran Rao. Interpretata dalla superstar Nitanshi Goel,