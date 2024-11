Iodonna.it - La rievocazione che, secondo Airbnb, avrebbe l'obiettivo di «promuovere un turismo più consapevole», prevede un intervento da 1 milione e mezzo di dollari

Tutti abbiamo in mente il Colosseo, per secoli palcoscenico di epici scontri e dei suoi protagonisti: i gladiatori. Ma quanti li conoscono davvero? Così sul sito diviene presentata la nuova “esperienza esclusiva” che la piattaforma rende (finalmente?) possibile. E cioè giocare a fare i gladiatori. Detta con: «immergersi nella cultura gladiatoria e cimentarsi in unadegli storici combattimenti, filologicamente ricostruita in tutti i dettagli, nell’incredibile cornice del Colosseo». Quale modo migliore per celebrare l’uscita – oggi – del seguito del colossal Il Gladiatore? Si accettano dubbi e perplessità. Il turista “romantico” sfregia il Colosseo con il nome della fidanzata: rischia maxi-multa e carcere X Leggi anche › Un gladiatore sensibile.