Ilgiorno.it - Il festival di Nova. Le compagnie amatoriali e il copione della passione: "Il nostro teatro per tutti"

Leggi su Ilgiorno.it

Quattrofinaliste, selezionate tra le 46 partecipanti, da stasera a domenica daranno vita aldelamatoriale diMilanese, portando in scena il meglio delamatoriale proveniente da nove diverse province, culminando in un’esperienza teatrale diversificata e partecipativa. IlMagico con la Casa degli Zotici annunciano le serate finaliprima edizione del, un evento che rappresenta un’importante iniziativa per valorizzare ilamatoriale e promuovere il talento locale, con il patrocinio del Comune. La rassegna offre una ricca varietà di spettacoli che alternano generi e stili, per portare in scena un’esperienza teatrale coinvolgente e accessibile a, dai più piccoli agli adulti, e rafforzare i legami culturali con la comunità locale.