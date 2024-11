Bollicinevip.com - GF, furioso litigio tra Stefano e Alfonso nella notte: “Hai fatto una stron**ta”

Duro scontro traal Grande Fratello, c’entra FedericaD’Apice eTediosi litigano per Federica al Grande FratelloGli animi si sono accesial Grande Fratello traD’Apice eTediosi, i due hanno avuto un’accesa discussionecasa più spiata d’Italia per Federica Petagna.L’ex fidanzato della gieffina ha accusato il gieffino di aver gettato la ragazza in pasto agli hater pubblicando sui social la foto che li ritraeva insieme. Mentre discutevanoha chiesto addi parlare in italiano perché non riusciva a comprenderlo. Questa la replica di D’Apice: “Ma chi ti credi di essere. Io parlo come voglio, parlo italiano, parlo napoletano. Se non capisci il napoletano è un problema tuo. Io parlo napoletano qual è il tuo problema? Io sono napoletano e parlo napoletano, il problema tuo qual è?”Tediosi ha ribadito: “Non ti capisco.